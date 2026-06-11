Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

León XIV reivindica desde Canarias que la Iglesia "no puede desentenderse" de los migrantes

El Papa León XIV hace una nueva parada en su visita a España con su visita a Canarias, donde ha aterrizado este jueves con la visita al muelle de Arguineguín, icono de la crisis migratoria en las islas, que este 2026 han experimentado una caída récord en la llegada de migrantes por la vía marítima, con una reducción del 71% de llegadas de inmigrantes irregulares por las costas canarias en lo que va de año, la mayor bajada desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno. Un dato que desafía la tendencia, donde las aguas de Canarias se han convertido en la principal vía de entrada de inmigración irregular.