Lucía Feijoo Viera

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Nogueras afea a Sánchez y a Feijóo que el Papa haya hablado más catalán “en una hora” que ambos juntos en toda su carrera

La portavoz de Junts en el Congreso ha afeado hoy a Pedro Sánchez y a Alberto Núñex Feijóo que el papa haya hablado más catalán “en una hora” que ambos juntos “en toda su carrera política”. En su opinión esto explica cuanto les preocupa Cataluña y los catalanes. Pedro Sácnhez ha mostrado su “profundo respeto” a las lenguas cooficiales y ha marcado distancia con Feijóo en esta materia recordando que en el Senado no se puede utilizar el catalán por la mayoría popular que lo impide.