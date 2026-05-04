Lucía Feijoo Viera

Ábalos relata su relación extramarital con Jésica Rodríguez: "Descubrí la palabra gosthing"

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, compareció ante el Tribunal Supremo en el juicio del 'caso mascarillas', donde abordó su relación sentimental extramarital, que se extendió desde octubre de 2018 hasta finales de 2019. Ábalos lamentó la ruptura brusca de la relación y comentó sobre el impacto mediático y el escarnio público que ha enfrentado, así como la presión que sufrió su expareja. En su declaración, enfatizó que nunca dejó de trabajar y que se preocupó por su desempeño laboral tanto en Ineco como en Tragsatec. También cuestionó la coacción que pudo haber sufrido su expareja al declarar, sugiriendo que pudo haber sido manipulada. Además, hizo referencia a la falta de testigos que han querido declarar en la causa, lo que considera curioso, y expresó su deseo de aclarar las circunstancias que rodean a su relación y su situación actual en el juicio.