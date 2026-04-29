Lucía Feijoo Viera

Aldama insinúa que Jéssica Rodríguez tenía un vídeo comprometedor de Ábalos

El empresario Víctor de Aldama ha insinuado en su declaración en el Tribunal Supremo por el caso de las mascarillas que Jéssica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos, tenía un vídeo comprometedor del exministro con el que les chantajeaba. "Ábalos veía a otras señoritas, no solo a Jéssica. Le dije a Koldo 'no entiendo que le paguemos el piso a ella y Ábalos mientras con otras'. Koldo contesta que ella le tiene enganchado por los huevos. Parece ser que ella tenía un vídeo de algo que no voy a contar", ha asegurado.