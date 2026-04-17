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Feijóo abraza a María Corina Machado en Génova y reclama elecciones en Venezuela "con un calendario explícito"

Feijóo abraza a María Corina Machado en Génova y reclama elecciones en Venezuela "con un calendario explícito"

PI STUDIO

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La opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha sido recibida esta mañana por el líder de la oposición en la sede central del PP. Alberto Núñez Feijóo ha dado la bienvenida a María Corina con un abrazo a pie de calle y ambos han posado para la prensa mientras algunos espontáneos le dedicaban aplausos. "Valiente", le ha dicho Feijóo a Machado tras abrazarla. Más información

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