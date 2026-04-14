Lucía Feijoo Viera

Expulsan a un diputado de Vox por encararse con el vicepresidente del Congreso: "No lo puedes consentir"

Estaba siendo una tarde tranquila -quizá, en exceso- con algún que otro diputado quejándose del poco interés que les suscitaba los asuntos que se estaban tratando en el pleno. En concreto, en el hemiciclo se estaba debatiendo una proposición no de ley del PSOE sobre el "bibliocausto español", la quema de libros durante la guerra civil. Un asunto que ha levantado pasiones y ha acabado en bronca y la expulsión del diputado de Vox José María Sánchez García que se ha encarado con el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis, que en ese momento ejercía las funciones de presidente de la Cámara Baja. Más información