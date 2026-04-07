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Las educadoras infantiles madrileñas se manifiestan ante el Ministerio de Educación en su primer día de huelga: "No guardamos, educamos"

Ataviadas con camisetas amarillas y coreando consignas como "No guardamos, educamos", varios centenares de educadoras infantiles madrileñas, hasta un millar según la Delegación del Gobierno, se han manifestado este mediodía frente al Ministerio de Educación, en la calle de Alcalá de Madrid, en el primer día de la huelga indefinida que han convocado en demanda de mayor reconocimiento para la profesión y mejoras educativas y de las condiciones laborales en los centros para niños de entre 0 y 3 años. Reclaman, entre otras cuestiones, la reducción del número de niños por educadora en las escuelas infantiles, equiparación salarial con sus compañeras del segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) o la consideración como personal docente, no laboral, y la equiparación horaria.