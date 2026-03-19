Lucía Feijoo Viera

Felipe VI y el presidente de Italia sorprenden tomando un café en la Plaza Mayor de Salamanca

Felipe VI y el presidente de la República Italiana han protagonizado una imagen curiosa durante su visita a la ciudad de Salamanca. El rey y Sergio Mattarella se han sentado en una terraza de la Plaza Mayor para tomarse un café ante el asombro de los allí presentes. El presidente italiano ha sido investido este jueves como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca.