Un café en las alturas: Fariba Ehsan
Tras la entrevista la semana pasada con el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para Fariba Ehsan, activista y presidenta de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos, que analizará la convulsa situación en la que se encuentra actualmente su país y los recientes ataques de Estados Unidos e Israel que han golpeado sus instalaciones nucleares y han acabado con el ayatolá Jamenei. Más información