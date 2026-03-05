Europa Press

La jueza abre juicio contra Mónica Oltra por el supuesto encubrimiento de abusos de su ex

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha abierto juicio oral contra la exvicepresidenta del Consel y exconsellera de Igualdad durante la etapa del Gobierno del Botanic, Mónica Oltra, y su equipo en consellería por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido entre los años 2016 y 2017. Esta decisión llega tras ordenárselo a la Audiencia de Valencia y en contra del criterio de la Fiscalía. Así se desprende de un auto en el que la jueza sustituta del órgano judicial acuerda esta medida tras solicitarlo las acusaciones de Vox y Goviérnate, así como por parte de la acusación que representa a la menor que sufrió los abusos, y ordenárselo a la Audiencia. De esta forma se sentarán en el banquillo de los acusados, otra y otras 12 personas por el presunto encubrimiento de los abusos. En concreto a los acusados se les atribuyen en diferentes grados los delitos de prevaricación, un delito de malversación, un delito contra la integridad moral, un delito de omisión del deber de perseguir delitos, un delito de encubrimiento y un delito de abandono de menores. Más información