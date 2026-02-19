Rafa Arjones

La Policía Local inspecciona viviendas protegidas en Alicante para verificar su ocupación real

La Policía Local llega a Les Naus para asegurar que, efectivamente, los adjudicatarios de los inmuebles son las personas que allí residen. Una actuación que se anunció este martes por parte del alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una convocatoria de prensa en la que indicó que la inspección se llevaría a cabo "de inmediato", en el marco de una "exhaustiva investigación" del Ayuntamiento y la Generalitat, y que se produce después de que se hayan registrado las dos primeras renuncias de propietarios de pisos en el polémico residencial. Más información