Lucía Feijoo Viera

El Gobierno separa en dos el decreto ómnibus para salvar las pensiones

El Gobierno troceará en dos el decreto ómnibus para salvar las pensiones. El Ejecutivo pretende reducir los riesgos y votar dos decretos por separado, que se prevén llevar este martes al Consejo de Ministros. Uno para la revalorización de las pensiones y otro para los desahucios, lo que permitiría que las medidas se votaran por separado en el Congreso, como ya avanzaba EL PERIÓDICO este lunes. Más información