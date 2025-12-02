Sara Fernández

Pérez Llorca arranca su discurso de investidura pidiendo perdón a las víctimas de la DANA

Juanfran Pérez Llorca ha arrancado su discurso de investidura pidiendo perdón a las víctimas de la DANA “en nombre de la Generalitat Valenciana”. Tras prometer su cargo como presidente de la Generalitat en Les Corts, Pérez Llorca ha apelado a la “reconciliación” entre “todas las víctimas y todas las administraciones”. En su discurso ha reconocido que este ha sido un “año de mucha tensión y crispación” que solo ha añadido “dolor al dolor”. “Si queremos avanzar, debemos cerrar esos debates que solo generan resentimiento”, ha dicho.