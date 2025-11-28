Vivienda, salud, empleo, medioambiente, educación: retos y respuestas desde la España autonómica

Vivienda, salud, empleo, medioambiente, educación: retos y respuestas desde la España autonómica

Prensa Ibérica ha celebrado en Madrid el foro España 360, un encuentro entre comunidades autónomas que, durante tres días, ha dado voz a presidentes autonómicos y consejeros, además de expertos, con el objetivo de abordar los grandes desafíos que afronta el país en su diversidad territorial: vivienda, salud, empleo, medioambiente y educación. La finalidad de estas jornadas ha sido primar la búsqueda de consensos, diagnósticos y soluciones en común para cuestiones que interesan a la ciudadanía. Este encuentro, que ha identificado y puesto sobre la mesa las cuestiones que más preocupan a los españoles, se ha orientado a compartir aprendizajes y conectar preocupaciones de país a través de una conversación entre regiones, ha contado con la presencia de los presidentes autonómicos Jorge Azcón (Aragón), Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias), Alfonso Rueda (Galicia) y con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

