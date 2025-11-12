Lucía Feijoo Viera

Sánchez considera "doloroso" que Juan Carlos I elogie a Franco cuando sigue habiendo fosas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este miércoles que le parece "particularmente doloroso" que el rey emérito Juan Carlos I haga "loas al dictador Franco" en sus memorias cuando en España, ha añadido, "hay familias que todavía buscan los restos de sus familiares en las cunetas". "Me resulta particularmente doloroso en un país donde hay familias que todavía buscan los restos de sus familiares en las cunetas de nuestro país escuchar al rey emérito hacer y dar loas al dictador Franco", ha señalado. Sánchez ha respondido de esta manera a la líder de Podemos, Ione Belarra, durante su comparecencia en el pleno del Congreso para hablar entre otros asuntos de corrupción y del aumento de la inestabilidad legislativa tras la ruptura de Junts con el PSOE.