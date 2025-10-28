Sara Fernández

Los estudiantes estallan en Madrid por el suicidio de Sandra Peña

El suicidio de Sandra Peña, joven sevillana de 14 años que se quitó la vida tras sufrir durante meses acoso escolar continuado en el Colegio Irlandesas Loreto, ha provocado una ola reivindicativa en todo el país contra el ‘bullying’ que sufren miles de menores en las aulas de los centros educativos. Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada, Huelva, Almería, Jaén, Córdoba, Barcelona o Algeciras son algunas de las ciudades donde el estudiantado se concentra este martes para exigir medidas contra esta lacra.