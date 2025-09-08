El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado categóricamente que se esté produciendo un genocidio en Gaza a manos de Israel. "No me gusta lo que estoy viendo, pero no hay un genocidio", ha afirmado el regidor popular en respuesta a una pregunta del portavoz de Más Madrid, Eduardo Rubiño, que durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad celebrado este lunes ha pedido a Almeida que aclare si condena la masacre de Palestina.

Dirigiéndose al propio Rubiño y a la portavoz socialista, Reyes Maroto, el edil madrileño ha defendido su negativa a considerarlo un exterminio aduciendo que "genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial", y que cuando la izquierda emplea la expresión genocidio no lo hace para referirse al Gobierno de Israel ni de Netanyahu, sino que siempre habla del Estado de Israel, puesto que lo que quiere es "acabar con ese Estado".