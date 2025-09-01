El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se reunirá este martes con el expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont, en la delegación del Gobeirjno catalán en Bruselas. Será la primera vez que los dos dirigentes se vean personalmente. El encuentro llega después de que Illa haya reclamado públicamente al Tribunal Supremo que se le aplique la amnistía a Puigdemont para que pueda regresar a España. Precisamente este viernes lo volvió a hacer durante el encuentro que el Govern celebró en el municipio tarraconense de Arnes. Durante su intervención, pidió el "despliegue efectivo de la ley de amnistía", algo que todavía no se ha llevado a cabo, a pesar de que el Congreso de los Diputados aprobó de forma definitiva la norma en mayo de 2024.