La negociación ha llegado hasta el final y hubo un pacto in extremis. El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo han alcanzado finalmente un acuerdo para que los trabajadores que cobran el SMI no tributen en el IRPF finalmente en 2025. Cuando parecía imposible alcanzar un acuerdo y, de hecho, las dos vicepresidentas se habían dado un margen mayor de dos semanas para poder seguir con la discusión, ambas partes han logrado consensuar que se introduzca una deducción en la cuota del IRPF que haría que los asalariados que cobran el SMI o menos no tributen el IRPF a lo largo de este año.

Lo que está claro es que ha habido un giro de guion inesperado. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había dado por rotas las negociaciones esta misma mañana y acusaba a la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, de levantarse de la mesa. Hasta el punto de que ya no estaba previsto que este viernes se alcanzara un entendimiento entre los socios de coalición, y que finalmente sí tuvo lugar.