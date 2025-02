El mismo día en el que el juez abrió un procedimiento contra él, García Ortiz negó en su declaración haber cambiado de teléfono, lo habría hecho si hubiese querido ocultar datos, dijo ante el juez. Lo que ahora concluye la UCO es que ese día, el 16 de octubre, borró sus mensajes de su teléfono y lo hizo hasta en dos ocasiones. La UCO también ha podido acreditar la reciente eliminación deliberada de su cuenta de correo electrónico. La Guardia Civil concluye en su informe que no habló con ningún medio la noche de la filtración del mail del novio de Ayuso, que recibió una llamada de un periodista, pero que no le volvió a contactar. Ayuso dice que no le soprende ese borrado de mensajes y el Gobierno mantiene su resplado al fiscal, el origen del caso, consideran, es otro. Lamentan que se esté desviando la atención de lo que consideran "lo importante".