El expresident de la Generalitat y presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado hoy desde Bruselas la ruptura de las negociaciones con el PSOE por incumplimiento de los acuerdos que favorecieron que la formación independentista apoyase la investidura de Pedro Sánchez. "El riesgo de ruptura es real", ha dicho. Además, ha anunciado la activación de una reunión "urgente y extraordinaria" del mecanismo de Suiza para que haga su función de "intermediación y verificación". "Si el PSOE nos propone hablar de Presupuestos, le diremos que no; si nos pide que apoyemos un decreto ley que ha aprobado en el Consejo de Ministros, le diremos que no", ha explicado. Respecto a la moción de censura, ha asegurado que es una medida que no cabe y que cualquier Gobierno democrático "que ha sido investido con unos votos que ahora no tiene".