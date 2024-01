Los líderes políticos españoles pasan este sábado en Toledo, pero no juntos precisamente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado a sus 22 ministros en una finca toledana en Quintos de Mora, para organizarse en una legislatura que nada más empezar ya ha demostrado que será muy complicada para los socialistas. No hay más que ver lo ocurrido en el pleno del pasado miércoles, que terminó con la convalidación in extremis de dos de los tres decretos del Gobierno a cambio de múltiples cesiones a Junts, y la derrota en otro por el voto en contra de Podemos. En la misma provincia donde se reúne hoy el presidente del Gobierno con todo su Ejecutivo, en la capital machega, en la ciudad de Toledo, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado una ola de manifestaciones contra el Gobierno, una “ruta por la igualdad”, según la ha denominado, que comenzará el 28 denero. Feijóo se ha referido a la votación de esta semana en el Congreso y la ha tildado de ”extorsión”