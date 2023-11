El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este sábado que "España no merece ni siquiera que a Pedro Sánchez se le humille" haciendo referencia a las exigencias y el tono en los discursos de los portavoces de Junts, ERC, EH Bildu y el PNV durante el debate de investidura. "Humillado desde el primer día por todos sus socios", ha insistido el dirigente popular durante su intervención en la jornada de clausura del XVIII Congreso del Partido Popular de Asturias. "Yo comprendo el cabreo de los de Podemos, porque realmente Pedro Sánchez no sería nada sin Podemos y ahora resulta que no quiere oír hablar de Podemos, esto es la política 'sanchista': gracias a ti soy el presidente del Gobierno y ahora te voy a machacar, te voy a sacar del Gobierno y voy a acabar contigo", ha dicho Feijóo.