El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, admitía esta mañana, que están preocupados y sorprendidos por las afirmaciones de Yolanda Díaz en las que decía que no sería un fracaso no ir juntos a las elecciones. “Para Podemos la unidad es absolutamente esencial e imprescindible para poder revalidar el Gobierno de España”, ha asegurado, y ha reiterado que ellos siguen trabajando para esa unidad “con mano tendida”. También ha insistido en la idea de que "al PSOE no le interesa como socio de Gobierno Podemos”.