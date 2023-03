Día de la Mujer y caso Mediador, el cóctel con el que el PP ha atacado al presidente Pedro Sánchez. "Usted no puede llamarse feminista cuando se pone de perfil en el caso del Tito Berni que afecta al Partido Socialista y en el que están implicadas mujeres prostituidas", le ha afeado la portavoz popular Cuca Gamarra. La respuesta, al costado de Feijóo. Sin citarlo directamente ha recurrido, por primera vez a una foto del líder del PP en los noventa, en el yate del narcotraficante Marcial Dorado. "Cuando hay un polizón señoría lo bajamos inmediatamente a tierra y digo más señoría cuando yo me subo a un barco lo primero que hago es comprobar quién es el patrón y creo que ustedes me entienden", ha dicho el presidente. El cruce de reproches ha continuado. El PSOE recuerda los casos de corrupción del PP y el PP cree que eso es una muestra de nerviosismo en el PSOE.