A dos días del 8 de marzo, el calendario nos lleva al Congreso y al debate para iniciar la reforma de la ley del sólo sí es sí. A esta hora la división en el Gobierno se mantiene y desde Podemos salen en rueda de prensa calificando de "traición al feminismo" que los cambios salgan adelante con los votos del PP y de Vox. Para la formación morada sería la foto de la vergüenza. La parte mayoritaria del Ejecutivo, la socialista, mantiene su postura y están decididos a los cambios. Prefieren los votos de sus socios pero advierten de que seguirán adelante. Muy pendientes de lo que haga Yolanda Díaz que mantiene la confianza en un acuerdo que no ha llegado en cuatro meses. Y atención también a los socios parlamentarios, a favor de la reforma pero no con el PP y no sin el Ministerio de Igualdad. Por primera vez podríamos ver al mismo Gobierno votando una parte que sí y otra que no en una ley.