El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez "es legítimo", pero que lo que está haciendo no es "ni legítimo, ni ético, ni mínimamente razonable". porque está poniendo en "juego los cimientos de la democracia", una "deriva" de la que, a su juicio, se "avergüenza" el propio jefe del Ejecutivo. Por eso ha anunciado una ofensiva en el Parlamento, en los tribunales y en Europa para "defender los pilares de la democracia", al tiempo que ha convocado a todo el PP a ayudarle a desalojarle de Moncloa en 2023 bajo el mensaje: "O este Gobierno o España".

El líder de la oposición ha descrito como "una pesadilla política" lo que está viviendo el país, y ha vaticinado que se acabará dentro de un año, cuando él gane las próximas elecciones generales de finales de 2023 y, ha señalado que "los delitos volverán a ser delitos, también el de sedición; atacar al Estado no saldrá gratis; robar el dinero de todos, se use para lo que se use, volverá a perseguirse, porque eso es una forma de corrupción; se volverá a respetar la separación de poderes y el nuevo Gobierno no suplantará al poder legislativo con decenas de reales decretos leyes ni tampoco, por supuesto, al Poder Judicial". Feijóo ha enumerado que Sánchez "se salta los informes preceptivos, usa procedimientos anti constitucionales a sabiendas, plantea normas a sabiendas de que son inconstitucionales, trata de aprobarlo todo casi clandestinamente y pretende estigmatizar a jueces, periodistas, a políticos, a opinadores... es decir: a cualquier ciudadano o medio que le cuestionen".

También se ha dirigido a los militantes y votantes del PP y ha dicho que "queridos compañeros: si alguien se cree que comparándonos con Tejero nos va a amedrentar, se equivoca. Dirijo un partido que enfrentó desde el Gobierno el golpe de 1981 en primera línea. Y no vamos a aceptar lecciones de aquellos que han entregado el Gobierno a los socios que no han dejado de golpear la democracia, antes incluso de haber obtenido la Constitución, durante el tránsito constitucional y actualmente" ha sentenciado.