La autodeterminación de menores, ese es el foco de la tensión entre socios. Pese a que el Consejo de Ministros, con PSOE y Unidas Podemos, aprobara ya la ley, los socialistas han presentado enmiendas y quieren que el cambio en el registro tenga que pasar por un juez hasta los 16 años y no hasta los 14, como plantea el texto original. Y cambiar esa parte del texto, con la autodeterminación así planteada, es una línea roja para Unidas Podemos. Sin el apoyo del grupo parlamentario confederal de UP, los socialistas han mirado a la derecha, pero tampoco. El PP asegura que las enmiendas presentados por algunos grupos “no resuelven los problemas”. Los cambios propuestos por los socialistas no han salido adelante.