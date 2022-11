El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que “a la mujer no se le defiende con consignas vacías sino con leyes bien hechas y esta no lo está”, en referencia a los problemas de modificación de penas llevadas a cabo por algunos jueces a raíz de la ley del ‘solo sí es sí’.“Debe ser modificada para defender con rigor a todas las mujeres de España. Les tendemos la mano para rectificar, para modificar y para volver a imponer penas que salvaguardaban más los derechos de las mujeres que la actual ley que no lo hace”, ha añadido durante su discurso.