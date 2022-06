Sonrisa cómplice, apretón de manos, no es sólo el protocolo. Sánchez aprovecha su condición de anfitrión para reforzar su relación con Estados Unidos y eso se refleja en los gestos afectuosos que le dedica Joe Biden. La posición de España también se refuerza entre los aliados. El máximo responsable militar de la OTAN le agradece los compromisos adquiridos. Aquí en España, recuerda Biden, vamos a trabajar por aumentar de 4 a 6 los destructores norteamericanos en Rota. Esa es la gran novedad de la declaración conjunta firmada ayer, pero para hacerla realidad Sánchez necesita apoyos en el Congreso. Cuenta con los partidos a su derecha. Pero a la izquierda, el ministro Garzón evita pronunciarse. A Unidas Podemos no les gusta la idea, aunque no han tomado una decisión. Los nuevos destructores son bien acogidos en Rota. Esperan que suponga más empleo, aunque allí la tasa de paro no baja del 20% a pesar de la ya numerosa presencia norteamericana.