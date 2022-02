Aunque hay quienes ya andan adelantados a la medida, no será hasta el jueves cuando entre en vigor y la mascarilla deje de ser obligatoria en exteriores. La ministra de Sanidad ha hecho hoy el anuncio. El lunes la propuesta de retirada llegará al Consejo Interterritorial de Salud, el martes al Consejo de Ministros, el miércoles se espera su publicación en el BOE y el jueves la mascarilla ya no será necesaria en la calle. Comunidades como Madrid que ya habían pedido darle un respiro a la norma, critican que la decisión no se haya consultado previamente. "Hace una semana eran obligatorias y ahora ya no lo van a ser. No paran de cambiar de criterio", dice la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Andalucía, no obstante, es de las que prefiere seguir pidiendo prudencia. Se impuso con la llegada de la Navidad y ahora que la sexta ola remite, pasa a ser una recomendación que permite poder salir a la calle a cara descubierta.