El presidente del PP, Pablo Casado, ha insistido hoy en que su partido no apoyará la reforma laboral acordada por el Gobierno con los agentes sociales. "No vamos a apoyar su contrarreforma laboral. Si usted tiene un problema con Podemos o con Bildu, no es el nuestro", se ha dirigido a Sánchez. Asimismo, ha presumido de no haber cedido en la renovación del CGPJ. "Hemos demostrado que a mí presiones, ni una", ha enfatizado desde Ávila donde ha participado en un acto de campaña junto al candidato Alfonso Fernández Mañueco.