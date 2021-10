El brigada Vega medía la cantidad de arsénico en el frente de La Laguna cuando, de repente, se levanta un torbellino. Retrocede un paso y tiene que arrodillarse. Vuelan piedras y lo golpean con tanta fuerza que le rompen las gafas de protección. Confiesa que sintió miedo. "Se me ha subido la adrenalina... Ha subido la temperatura, yo creo que han sido 5 segundos, pero han sido los 5 segundos más largos de mi vida... Mi padre tenía una pizzería. Cuando abría el horno salían 300 grados..., pues es como si me hubieran dado esos 300 grados de golpe. He dado gracias a dios, y a la Agrupación de Reserva y Seguridad por darnos trajes ignífugos porque he pensado que nos íbamos a quemar". Así describe este agente el tornado, creado por las corrientes de aire caliente. Fenómenos que su unidad se encuentra cuando recorre los frentes para medir la calidad del aire.