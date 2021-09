Para Casado, el orden de los factores que haría posible el desbloqueoes el siguiente. Aceptará renovar el Poder Judicial sólo si el PSOE firma antes con el PP la reforma de la ley para que en el futuro los jueces sean elegidos por sus pares. "Es muy triste decirlo, porque no nos fiamos ya del Gobierno", se justifica Casado, que pide a Sánchez una reunión inmediata. Cree que la ley estaría lista en un mes y medio y eso desbloquearía la renovación del Consejo y de otras instituciones. Pedro Sánchez no piensa llamar a Casado en estos términos. "Nadie tiene que llamar a ningún español para cumplir la Constitución", dice la portavoz, Isabel Rodríguez. El Gobierno defiende que no se puede esperar para renovar un consejo que lleva más de mil días en funciones y reclama al Pp que cumpla la constitución sin más excusas. El orden de los factores del Gobierno es otro. Primero renovación y luego, si acaso, reforma de la ley.