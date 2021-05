El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha apremiado a Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno para que aproveche lo que queda de legislatura. "Lo que no entiende la ultraderecha y el independentismo catalán de derechas es que queremos dialogar y hacer política con ustedes porque somos lo contrario. Yo no creo en ustedes, creo en el momento histórico que nos ha tocado vivir. No creo en su voluntad, creo en su necesidad. En Madrid les ganó la izquierda a su izquierda, y espero que tomen nota usted y sus rapsodas de Moncloa. Lo que no haga ahora, no lo va a hacer con un Gobierno de PP y Vox, y si no pregunte a Zapatero", ha afirmado.Sánchez, ha dejado claro en su respuesta que "este Gobierno va a cumplir con su hoja de ruta de reencuentro entre la sociedad catalana y la española" y ha cuestionado a Rufián si se encuentra ya de campaña electoral. "Llegados a este punto, a lo mejor en Cataluña se podría pensar en un Gobierno de izquierdas liderado por quien ganó las elecciones que es el PSC", le ha dicho.