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Así se vio la niebla a vista de pájaro desde O Morrazo

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Un fuerte banco de niebla sorprendió a última hora del lunes y la bruma cubrió toda la ría de Vigo e incluso la península de Morrazo quedando pequeños espacios, como islas, en donde se podía seguir la puesta del sol. Generó un auténtico espectáculo para los amantes de los fenómenos meteorológicos en Cangas que grabaron vídeos impactantes a vista de pájaro, realizados con dron a 120 metros de altura desde A Madalena, en Cangas, que recogen la entrada del manto blanco por el mar.