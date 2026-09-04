David García

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Concello de Bueu y el equipo redactor de la UTE Fandiño-Landlab presentan el plan director para Banda do Río

Los vecinos de Banda do Río y del resto de Bueu ya pueden consultar el documento del plan director para la mejora del barrio, que se presentó este viernes en sociedad en el antiguo astillero de Purro y ante más de medio centenar de vecinos, comerciantes y representantes de los distintos grupos de la corporación. La memoria y los planos permanecerán en la carpintería de ribera y en el salón de plenos del Concello para que las personas y colectivos puedan presentar sugerencias durante el periodo de información pública que se abrió oficialmente con esta presentación y que se prolongará hasta el 1 de octubre. Este plan director es el primer paso en un camino que será muy largo, pero que hay que iniciar ya. La propuesta recoge una secuenciación en cinco fases, alguna de las cuales se puede dividir en subfases, y un presupuesto global de más de 20 millones de euros. Un horizonte ambicioso ya que en la fase de concurso de ideas se barajaban cuatro etapas y más de 5 millones de euros.