Santos Álvarez

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Lucas Cabaleiro, dueño de la casa sepultada en Moaña por el derrumbe del talud de la Autovía do Morrazo, denuncia su situación 7 meses después

El día 11 de febrero de este año y en un contexto de sucesión de borrascas se derrumbó parte del talud de la Autovía do Morrazo que hay junto a su casa en A Xalde de Arriba en Moaña que estaba rehabilitando para vivir en ella y la tierra la sepultó. La casa sigue sepultada a la espera de que la Xunta actúe. Van a cumplirse 7 meses.