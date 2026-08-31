Santos Álvarez

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Cangas renovó su fe y devoción por el Cristo del Consuelo en una multitudinaria procesión

Cangas renovó ayer su fe y devoción por el Cristo del Consuelo en una multitudinaria procesión que reunió a miles de personas por las calles del municipio y que supuso, al menos en el apartado religioso, el punto culminante de las fiestas veraniegas. El histórico Cristo cangués, «el que no quiso arder» durante la invasión de los piratas turcos y argelinos el 9 de diciembre de 1617, marcó un camino cuyo testigo recogió la nueva imagen, realizada por el artista Xoán Pintos en el año 1769, sin que el fervor de los cangueses haya disminuido un ápice. Más información