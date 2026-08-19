Fran G. Sas / Foto: Santos Álvarez

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Adega repasa en Moaña medio siglo de lucha ecologista

Fran G. Sas / Foto: Santos Álvarez

La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) inauguró este miércoles su exposición «50 anos coidando a terra» en los Xardíns do Concello de Moaña. Los 16 paneles que recuerdan las luchas en las que participó este colectivo desde su legalización –«pues comenzamos la actividad en la clandestinidad en 1974»– suponen un recorrido por la historia del ecologismo moderno. Más información