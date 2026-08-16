César Collarte

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Vecinos de Ons paralizan los primeros desembarcos del día en protesta por no poder celebrar su fiesta

Vecinos de la Illa de Ons paralizaron esta mañana el desembarco de los pasajeros de los primeros barcos al archipiélago. Lo hicieron en protesta por «los innumerables recortes de derechos que estamos sufriendo», y que han tenido su punto culminante en la negativa del Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia a poder celebrar la verbena de las tradicionales Festas de San Xaquín, previstas el próximo fin de semana.