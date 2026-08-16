Julio Santos Álvarez

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Incendio en Moaña

Un amplio despliegue de medios contraincendios ha conseguido estabilizar el fuego que se produjo este mediodía en la parroquia de Meira, en Moaña, en una zona próxima a la Autovía de O Morrazo, desde donde era perfectamente visible. Un helicóptero y dos avionetas, desplazadas estas últimas desde la base de Beariz, así como dos agentes forestales, tres brigadas y dos camiones motobomba participan en las labores de extinción, en las que también se están implicando la Xunta de Montes de Meira, así como Protección Civil de Cangas y Moaña, Policía Local y Guardia Civil.