Protectora de Animais do Morrazo

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Ney lleva seis años esperando una familia en la Protectora do Morrazo

Seis años es un tiempo lo suficientemente largo para esperar a encontrar una familia. Es lo que Ney, uno de los perros más veteranos de la Protectora de Animais do Morrazo, lleva en la busqueda de un hogar que le de el cuidado y cariño que necesita. Para este perro de hecho supone media vida de espera, ya que ronda los 12 años, lleva todo ese tiempo esperando su oportunidad.