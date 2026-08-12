David García

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Retiran la bandera roja de la playa de Menduíña por vertidos fecales y se reabre al baño

La bandera amarilla vuelve a la playa de Menduíña y, salvo giro inesperado, se mantendrá durante toda la jornada de este miércoles. La empresa concesionaria del servicio municipal del ciclo del agua, UTE Gestión Cangas, acudió nuevamente a primera hora de la mañana de este miércoles para realizar una nueva limpieza y aspirado del bombeo que durante la jornada del martes evacuó hasta en tres ocasiones aguas fecales hacia el mar. En estos momentos la situación es de normalidad y se mantendrá la bandera amarilla, que indica a los usuarios que deben bañarse con precaución, y los socorristas intensificarán la vigilancia por si se repiten los problemas. Más información