David García

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Bandera amarilla en la playa de Menduíña, en Cangas, por un vertido de fecales procedente de la red de saneamiento

La playa de Menduíña en Aldán, una de las más populares y concurridas de Cangas, se encuentra este miércoles con la bandera amarilla izada y con los socorristas advirtiendo a los bañistas y recomendándoles que se bañen lo más lejos que puedan del muro que soporta la carretera lateral del arenal. La razón es un vertido de aguas fecales procedentes de la estación de bombeo de la red de saneamiento municipal, un problema que se repite, pues ya ocasionó el cierre de esta playa en años anteriores.

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