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«Tío, hai dez días de festas», el vibrante spot promocional de las Festas do Cristo de Cangas

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«Tío, hai dez días de festas», el vibrante spot promocional de las Festas do Cristo de Cangas

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Las Festas do Cristo 2026, que, como ya adelantó FARO, se celebrarán entre el 21 y el 31 de agosto contará con la actuación de artistas y bandas muy conocidos del panorama gallego como Baiuca, Bala, Arrhythmia, Os Vacalouras, Grande Amore, Rebeliom do Inframundo, Nadie González, Nékrora, Alana, Nacho.Faia.Lar, A Gramola Gominola y A Duendeneta. La verbena tendrá también su protagonismo con orquestas como Nueva Fuerza, Saudade, ASSIA, Gran Parada y Claxxon TourMás información

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