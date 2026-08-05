¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
«Tío, hai dez días de festas», el vibrante spot promocional de las Festas do Cristo de Cangas
Las Festas do Cristo 2026, que, como ya adelantó FARO, se celebrarán entre el 21 y el 31 de agosto contará con la actuación de artistas y bandas muy conocidos del panorama gallego como Baiuca, Bala, Arrhythmia, Os Vacalouras, Grande Amore, Rebeliom do Inframundo, Nadie González, Nékrora, Alana, Nacho.Faia.Lar, A Gramola Gominola y A Duendeneta. La verbena tendrá también su protagonismo con orquestas como Nueva Fuerza, Saudade, ASSIA, Gran Parada y Claxxon Tour. Más información
Últimos vídeos
Guerra en el este de Europa
Al menos 17 muertos y 50 heridos en bombardeos rusos contra Kiev
En Czarlin, Polonia