César Collarte

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Rueda y Juncal firman el convenio para la humanización de Pazos Fontenla

La esperada reforma de la calle Pazos Fontenla comenzará a ser una realidad este mismo año. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el alcalde de Bueu, Félix Juncal, firmaron esta mañana el convenio para financiar una actuación que está presupuestada en 2,4 millones en su primera fase, con un 70 por ciento de aportación autonómica (casi 1,7 millones) y un 30 por ciento de aportación municipal (alrededor de 700.000 euros, que llegarán a través del Plan +Provincia 2026 y 2027). El acto sirvió para cerrar más de un lustro de negociaciones entre ambas administraciones y, a la vez, para colocar simbólicamente la primera piedra de lo que será «la obra urbana más importante de la historia de Bueu», tal y como la definió el regidor local.