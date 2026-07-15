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Artistas de O Morrazo vuelven a Times Square

La final del Mundial de fútbol pondrá todas las miradas en Nueva York este próximo domingo, pero una parte también estarán puestas el sábado en la mítica esquina de Times Square, en donde se cruzan la Avenida de Broadway y la Séptima Avenida, con sus pantallas gigantes publicitarias que la han convertido en un sello de esta ciudad. En dos de estas pantallas se proyectará la obra de ocho artistas gallegos, siete de ellos de O Morrazo, además de otros dos de Barcelona, siete de Valencia, uno del País Vasco, de Madrid y dos de Toledo, representados por las galerías valenciana O+O Oriente&Occidente y la madrileña Santana Art Gallery. Más información