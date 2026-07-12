R. V.

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El Memorial Lola Diz y Henrique Otero llena de tradición gallega la Alameda de Moaña

La Agrupación Breogán de Moaña convirtió la tarde-noche de este sábado el centro de la villa en un punto de encuentro para los amantes del folclore. No en vano, su XXXVI Memorial Lola Diz e XII Memorial Henrique Otero atrajo a la Alameda a tres agrupaciones de música y danza tradicionales además de los integrantes del grupo organizador. Todos ellos desfilaron por el paseo marítimo, haciendo sonar las gaitas y tambores y, en el caso de los invitados de Cobres (Vilaboa), exhibiendo también los floreados sombreros y vistosos trajes de sus Madamas e Galáns del Entroido.