Gonzalo Núñez

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Adicam inagura un mural por sus 25 años

Hay lugares que cambian el paisaje y otros que cambian la forma de mirarlo. Al son de las piezas interpretadas por la escola de música tradicional Lembranzas da Ría, la rotonda de Os Mexillóns se convirtió este miércoles en el escenario del homenaje con el que Adicam conmemora sus bodas de plata con la inauguración de un mural, como símbolo permanente de memoria, solidaridad y acompañamiento. El diseño representa a cuatro mujeres de distintas etnias para transmitir que el cáncer no entiende de fronteras ni de orígenes. En palabras de la artista Sheela Tato, la intención no era crear «solo un dibujo bonito», sino «un refugio, un espejo y un abrazo». Más información